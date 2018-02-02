Экс-прапорщик получил срок за взятки от ритуальных агентств в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому, который брал взятки за информацию об умерших, узнал Сиб.фм 2 февраля из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Бывший сотрудник МВД получил срок за продажу конфиденциальной информации ритуальным агентствам. 45-летний Константин Косенков работал помощником оперативного дежурного УМВД по Новосибирску и имел доступ к сведениям об умерших. Схема «работы» полицейского была проста: он получал данные о погибших и контакты их близких, передавал сведения ритуальным агентствам и получал за это деньги.

Всего с марта по декабрь 2016 года бывший прапорщик передал по сотовому телефону представителям агентств «Возрождение» и «Гранит» информацию о смерти 24 человек. С помощью полученных сведений сотрудники похоронного бизнеса оформляли договоры по оказанию ритуальных услуг. За такую помощь Константин Косенков получил на банковскую карту 188 тысяч рублей.

Нашли и задержали подозреваемого сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области. 24 апреля 2017 года бывшего прапорщика уволили из органов внутренних дел.

2 февраля Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор Косенкову. Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Экс-полицейского приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. А также он должен заплатить штраф 250 тысяч рублей в доход государства.

Суд лишил Косенкова права в течении двух лет занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов и звания «прапорщик полиции».

Напомним, 1 февраля по подозрению в махинациях с муниципальной землёй арестовали главу бердского МВД на 57 дней.