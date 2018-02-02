 

Людей из аварийного жилья под Новосибирском по суду отправили в странные квартиры

 2 февраля, 17:48
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Людей из аварийного жилья под Новосибирском по суду отправили в странные квартиры
фото галины мельниковой

Администрация города Барабинска принудительно переселяет жильцов аварийных домов в новостройку; взамен полногабаритных квартир их ждут «кухни-ниши» и комнаты в ширину окна, узнал корреспондент Сиб.фм от участницы программы переселения из аварийного жилья 2 февраля.

Новый дом на улице Октябрьской сдался в июне 2017 года. Тогда же городские чиновники распределили в нём квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Ожидания будущих жильцов новостройки, мягко говоря, не оправдались. Планировки квартир поразили своей новизной: окна из кухонь выходили не на улицу, а в смежную комнату, комнаты больше походили на коридоры. Жить в таких условиях горожане отказались.

«Мы написали отказ. Потому что у нас нормальная квартира, с окном в каждой комнате. В июне мы отказались от того, что нам предложила администрация и всё затихло. А в сентябре нам вручили повестки в суд», — рассказала корреспонденту Сиб.фм участница программы переселения Галина.

Разбирательства продолжались около года. Жители города, получившие квартиры, проводили множество экспертиз и доказывали, что эти помещения не пригодны для проживания. Администрация не стала искать компромиссов, а подала встречный иск с требованием принудительно переселить всех в новый дом. Районный суд удовлетворил иск администрации — теперь все, кому выделили жилплощадь, обязаны её занять.

Дом на улице Ленина, где живёт Галина с семьёй, уже начали отключать от коммуникаций. Счёта за коммунальные услуги приходят на новую квартиру, по всем документам в управлении жилищно-коммунального хозяйства дом числится снесённым.

Группа жителей Барабинска, не согласных с решением суда, готовит апелляционную жалобу и старается отстоять свои, ещё стоящие дома.

Напомним, в июне 2017 года прокуратура выявила более 500 нерасселённых аварийных домов в Сибири.

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