 

Старший лейтенант с другом залезли на дерево и застряли в центре Новосибирска

 2 февраля, 13:09
были упомянуты
подходящие темы
Старший лейтенант с другом залезли на дерево и застряли в центре Новосибирска
Фото с сайта maps.google.com

Новосибирские спасатели МАСС получили сигнал о двух мужчинах на сосне, которые не могут спуститься; затем вызов пришлось отменить, узнал 2 февраля корреспондент Сиб.фм от начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрия Фокина.

Двое мужчин залезли на сосну возле дома по адресу улица Ипподромская, 31, сообщили Сиб.фм очевидцы. Информацию подтвердили в МАСС — вызов по этому адресу поступал, но в ближайшие минуты был отменён.

Мужчины спустились самостоятельно, как сообщили очевидцы. По данным источника, это были 30-летний Олег и старший лейтенант Алексей.

Напомним, что в январе житель Новосибирска вышел ночью покурить и застрял в перилах.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Вот тебе, бабушка, и вжух!

 16 января, 12:39 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ

Из Сибири с насмешкой

 24.05.2017, 11:51 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
присоединяйтесь!
    