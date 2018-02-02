Старший лейтенант с другом залезли на дерево и застряли в центре Новосибирска

Новосибирские спасатели МАСС получили сигнал о двух мужчинах на сосне, которые не могут спуститься; затем вызов пришлось отменить, узнал 2 февраля корреспондент Сиб.фм от начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрия Фокина.

Двое мужчин залезли на сосну возле дома по адресу улица Ипподромская, 31, сообщили Сиб.фм очевидцы. Информацию подтвердили в МАСС — вызов по этому адресу поступал, но в ближайшие минуты был отменён.

Мужчины спустились самостоятельно, как сообщили очевидцы. По данным источника, это были 30-летний Олег и старший лейтенант Алексей.

Напомним, что в январе житель Новосибирска вышел ночью покурить и застрял в перилах.