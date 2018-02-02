 

Маленькая девочка пострадала в ДТП около Бердска

 2 февраля, 14:35
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Маленькая девочка пострадала в ДТП около Бердска
фото с сайта autoberdsk.ru

Серьёзная авария с участием трёх авто произошла утром на бердском участке федеральной трассы Р-256 — находившаяся в одной из машин девочка ударилась об лобовое стекло, узнал корреспондент Сиб.фм у очевидца ДТП, редактора портала «Автобердск» Сергея Болдырева 2 февраля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми утра. «Тойота Витц» ехала со стороны Бердска и поворачивала в посёлок Агрослес, когда столкнулась лоб в лоб со встречной «Хонда Фит». Машины от удара отбросило в «Хонду Партнёр», которая выезжала из Агролеса и пропускала транспортный поток.

Как сообщил очевидец Сергей Болдырев, на переднем сидении «Тойоты» находилась мать с дочерью трёх-четырёх лет на руках. Обе были не пристёгнуты, поэтому в момент столкновения ребёнок ударился головой об лобовой стекло. В трещине стекла так и застряла в итоге оранжевая шапочка малышки. Девочка после случившегося смогла на своих ногах дойти до кареты скорой помощи. Также в аварии пострадали ещё два человека.

Кто является виновником ДТП, правоохранительные органы пока ещё не выяснили. Однако Сергей Болдырев считает, что авария случилась из-за водителя «Тойоты Витц»: поворачивая с трассы, водитель не пропустил встречную «Хонду».

Напомним, в конце января пьяная компания спровоцировала массовую аварию на Димитровском мосту в Новосибирске, в машине виновника аварии зажало девушку — ударами ей проломило череп.

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