 

Медицинские отходы поликлиники испортили детские площадки в Новосибирске

 2 февраля, 15:35
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Медицинские отходы поликлиники испортили детские площадки в Новосибирске
Фото с сайта google.ru/maps

Жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на чёрные от сажи детские площадки и дворы, они обвиняют кочегарку при поликлинике, узнал 2 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения очевидцев.

Жители улицы Маяковского в Первомайском районе уже три года терпят соседство с кочегаркой при поликлинике № 19. Ослабление ветра привело к масштабному выбросу сажи, и местные жители пожаловались в городские службы.

«Сжигают шприцы, бахилы и другие медицинские отходы. Весь снег на квартал вокруг чёрный, детские площадки и соседний садик засыпаны сажей», — рассказала Сиб.фм местная жительница Мария.

Сажа и запах горелого пластика витает в воздухе, ощущается в квартирах, копоть лежит на улице и на машинах. Последние два-три года это особенно чувствуется, так как кочегарка при поликлинике стала работать активнее. По словам местных жителей, раньше это происходило реже.

Ветер сносит сажу либо на Дом культуры железнодорожников по улице Маяковского, 5, либо на дома по адресу улица Маяковского 4, 4/1,4/2, 6/1 и детский сад № 35.

Напомним, что в декабре красноярские учёные выяснили, что только 15 дней зимы жители городов дышат чистым воздухом.

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