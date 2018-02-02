На дороги и сельское хозяйство Новосибирской области выделят 2 млрд рублей

Правительство Новосибирской области выделит дополнительные 500 млн рублей на поддержку аграриев и 1,5 млн рублей на строительство и развитие сельских дорог, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля по итогам отчёта регионального правительства.

По словам главы региона, успешное исполнение бюджета прошлого года и тщательная подготовка бюджета 2018 года позволили направить финансы на сельское хозяйство и развитие дорожных сетей.

Из-за неудачного прошлого сезона, когда зерна вышло больше, чем смогли продать, сельхозтоваропроизводители потерпели значительные убытки. Поэтому в преддверии новой посевной кампании, по мнению врио губернатора, аграрии теперь нуждаются в точечной финансовой поддержке. На следующей сессии законодательного собрания должны будут обсудить, на какие направления пойдут деньги и при каких условиях их будут выделять.

Ранее депутаты заксобрания уже решали сформировать антикризисный план мероприятий по поддержке аграриев на 2018-2019 год. По предварительным подсчётам, на это нужно выделить дополнительные полмиллиона из бюджета. Фракция «Единой России» тогда обращалась к врио губернатора с инициативой поддержать это решение.

Другая же проблема, актуальная для муниципальных районов области — ненормативное состояние автодорог и их систематический недоремонт в условиях дефицита средств регионального дорожного фонда.

«Для такого крупного региона, как Новосибирская область, дорожная сеть — это фактически кровеносная система, которая обеспечивает не только комфорт проживания населения на отдалённых территориях, но и экономическое развитие, а зачастую и экономическое функционирование многих населённых пунктов», — отметил врио губернатора региона Андрей Травников.

В связи с этим Травников считает, что нужно направить все усилия для поиска дополнительных ресурсов на увеличения объёма строительства и ремонта дорог регионального и муниципального значения.

«С учётом 500 млн рублей остатков по этой отрасли, которые перешли с 2017 года, мы можем дополнительно изыскать и выделить ещё 1 млрд рублей. Таким образом есть возможность дополнительно направить около 1,5 млрд рублей на дорожную отрасль, строительство и содержание дорожной сети. Это безусловно очень важно для того чтобы улучшить техническое состояние дорог и обеспечить необходимый комфорт и экономическое развитие отдалённых населённых пунктов. Я прошу депутатов рассмотреть это предложение и согласовать приоритетные объекты, на которые необходимо направить финансирование», — рассказал Андрей Травников.

Врио губернатора также подчеркнул, что это решение нужно принимать в кратчайшие сроки и обсудить необходимые поправки в региональный бюджет уже на следующей сессии законодательного собрания.

Напомним, в октябре 2017 года в муниципалитете назвали три самых проблемных участка дорог по версии жителей Новосибирска.