 

Тёплая погода порадует жителей Новосибирска в ближайшие выходные

 2 февраля, 14:47
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Тёплая погода порадует жителей Новосибирска в ближайшие выходные
фото с сайта pixabay.com

Новосибирск ожидают выходные без осадков, тёплый воздух из Казахстана не принесёт резкой оттепели, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь западно-сибирского Гидрометеоцентра Ренад Ягудин 2 февраля.

Вместе с потеплением в Новосибирске исчезнут утренние туманы и дымка. Область повышенного атмосферного давления на севере Томской области обеспечит стабильный температурный фон, образованный атлантическим антициклоном.

«Есть момент с юго-западным переносом воздуха из района Казахстана. Такие явления могут повлечь за собой резкое повышение температуры и оттепели, но на фоне высокого атмосферного давления этот перенос большого явного эффекта не даёт. Поэтому температурный фон стабильный и погода стабильная», — пояснил Ягудин.

Днём в Новосибирске сохранится температура от −8 °С до −19 °С. Ночью ожидается от −18 °С до −23 °С, местами до −29 °С.

Напомним, в Сибири потепление пришло на смену морозам: 24 января со средней температурой −33 °С стало самым холодным днём зимы в Новосибирске.

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