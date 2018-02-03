11-летний певец из Новосибирска покорил Меладзе своим костюмом на шоу «Голос.Дети»

В январе стартовал пятый сезон программы «Голос. Дети», где успел выступить и покорить всех своих стилем юный артист из Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 3 февраля на официальной странице шоу на видеохостинге YouTube.

2 февраля на Первом канале вышел новый выпуск шоу «Голос. Дети», где в качестве жюри были Баста, Пелагея и Валерий Меладзе. В «слепом прослушивании» принял участие 11-летний певец из Новосибирска Майкл Пинчук. Юный артист исполнил песню Майкла Джексона «The Way You Make Me Feel». Мальчик тщательно подобрал костюм и аксессуары, а также зажигательно выступил на сцене.

Однако никто из жюри не повернулся к Майклу и, когда музыка закончилась, он расплакался на сцене. Пелагея тут же выбежала на сцену и начала успокаивать артиста, примерив его очки и отметив стильный наряд. Сценический образ также оценили и другие наставники.

«Ну, во-первых, мне приятно, что мы в одном магазине одеваемся, это нас уже объединяет. Как жаль, что мы сидели спиной. Я не видел, во-первых, костюм, а во-вторых, мы не видели, как ты двигался во время этой песни... Неудачи — это часть нашей работы. Ты не расстраивайся, у тебя самое начало творческой жизни», — сказал Валерий Мелазде.



После выступления Майклу не пришлось долго унывать — его тут же начали поддерживать друзья и поклонники.

«Он сегодня полдня читал сообщения с добрыми словами от людей, которые уже посмотрели выпуск шоу. Самое главное, что люди его любят — зрителей не обманешь», — рассказала Сиб.фм мама артиста Снежана Пинчук.

Более того, мальчик не хочет останавливаться и планирует принять участие уже в следующем сезоне шоу «Голос. Дети».

«Я сказала: пожалуйста, без меня. Моё сердце материнское уже больше не выдержит такого волнения. Он абсолютно после выступления не расстроился и, что самое главное, не обозлился ни на кого. Майкл очень рад, ведь давно мечтал побывать на этой сцене. Из восьми тысяч заявок на шоу он попал в сотню, которые вышли на сцену. И потом же не всех ещё показали в эфире. А нас поставили в эфир, ещё и в первый день — я этому очень рада», — рассказывает Снежана Пинчук.

Мальчик выступает с трёх лет, тогда он и нашёл своё сценическое имя.

«Когда я в три года в первый раз выступал, я очень сильно отжигал и мне сказали: „Ты прям похож на Майкла“», — поделился в шоу «Голос. Дети» юный певец.

Майкл пытался попасть на проект ещё с восьми лет, но у него не получалось. В четвёртом сезоне он должен был петь на «слепом прослушивании», но тогда наставники уже набрали команды и мальчик просто не успел выступить. А ранее, в 2016 году, Майкл в составе трио «Жара» дошёл до финала национального отбора на детское «Евровидение». Снежана говорит, что теперь они планируют попробовать себя на «Новой волне».

Майкл за свои 11 лет повидал уже не мало знаменитостей вживую. Его мать отмечает: главное, что при этом не зазнаётся.

«Он обычный ребёнок: ходит в школу, общается с детьми. Слава богу, короны у него нет», — говорит Снежана Пинчук.

Напомним, в сентябре 2017 года 13-летняя жительница Кузбасса Яна Григорьева покорила жюри шоу «Ты супер! Танцы».