Двое детей погибли в ремонтной яме в Новосибирской области

По факту гибели двух малолетних детей в посёлке Колывань Коченёвского района следственный комитет возбудил уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм 3 февраля из сообщения пресс-службы регионального следкома.

По данным следствия, днём 2 февраля в посёлке Колывань Новосибирской области проводили ремонтные работы на водопроводе. Сотрудники ЖКХ местной администрации вырыли яму глубиной более двух метров, которая позже заполнилась водой. После того, как устранили прорыв водопровода, рабочие не засыпали яму и не поставили ограждение, а просто покинули место.

Вечером того же дня два брата возрастом шести и 11 лет во время прогулки упали в эту яму. Дети не смогли оттуда самостоятельно выбраться и в итоге утонули.

На место происшествия незамедлительно выехало руководство СК, а также следователи-криминалисты.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц“)», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, по чьей вине произошла трагедия.

Напомним, в декабре 2017 года в Искитимском районе Новосибирской области в пожаре погибли пятеро детей.