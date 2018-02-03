 

Ледяной Гелендваген прошёл тест-драйв в Новосибирске (видео)

 3 февраля, 09:48
подходящие темы
Ледяной Гелендваген прошёл тест-драйв в Новосибирске (видео)
стоп-кадр из видео на youtube-канале «гараж 54»

Известные новосибирские ютуберы «Гараж54» слепили «из того, что было» первый в мире образец внедорожника из снега и воды. Тест-драйв самого недолговечного автомобиля устроил наш инфомационный партнёр «8 канал. Новосибирск».

Уникальный автомобиль изо льда завёлся и доехал до Центрального парка.

Самый необычный Гелендваген, как выяснил журналист, имеет ряд преимуществ. В салоне очень продвинутая система кондиционирования, в темноте автомобиль светится, как новогодняя ёлка, а наслаждаться поездкой можно в одиночестве, так как в салоне имеется только водительское сиденье.

Испытать ледяной внедорожник может любой желающий, до понедельника чудо-разработка будет находиться в Центральном парке у сцены. А пока — наслаждайтесь видео на «8 канале».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10.11.2017, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 9.10.2017, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 4.10.2017, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
присоединяйтесь!
    