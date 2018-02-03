Ледяной Гелендваген прошёл тест-драйв в Новосибирске (видео)

Известные новосибирские ютуберы «Гараж54» слепили «из того, что было» первый в мире образец внедорожника из снега и воды. Тест-драйв самого недолговечного автомобиля устроил наш инфомационный партнёр «8 канал. Новосибирск».

Уникальный автомобиль изо льда завёлся и доехал до Центрального парка.

Самый необычный Гелендваген, как выяснил журналист, имеет ряд преимуществ. В салоне очень продвинутая система кондиционирования, в темноте автомобиль светится, как новогодняя ёлка, а наслаждаться поездкой можно в одиночестве, так как в салоне имеется только водительское сиденье.

Испытать ледяной внедорожник может любой желающий, до понедельника чудо-разработка будет находиться в Центральном парке у сцены. А пока — наслаждайтесь видео на «8 канале».