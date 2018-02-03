 

Наркополиция проверила «обитель гедонизма» в Новосибирске

 3 февраля, 12:54
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Наркополиция проверила «обитель гедонизма» в Новосибирске
Фото из группы The Rooks в сети «ВКонтакте»

Новосибирские полицейские проверили рок-бар с концертным залом The Rooks во время техно-вечеринки; очевидцы сообщили, что наркотиков не обнаружено, узнал корреспондент Сиб.фм 3 февраля от посетителей бара.

Десять сотрудников полиции провели внезапный рейд в «питерском дворике культуры и отдыха» в центре Новосибирска 2 февраля. Около ста посетителей The Rooks shop and Pub стали свидетелями рейда на вечеринке электронной музыки «У Р Б А Н Г Р У В».

«Выключили музыку, включили свет. Вошли люди в масках и без опознавательных знаков, всё было достаточно быстро. Посетители достали телефоны, начали снимать происходящее», — рассказал арт-директор рок-бара с концертным залом The Rooks Вячеслав Бочкарёв.

По словам Вячеслава, полиция вела себя корректно, и через семь минут включили музыку, затем силовики покинули помещение. По информации корреспондента Сиб.фм, двух посетителей бара задержали для предварительной беседы, одного из них затем отпустили, и он вернулся в бар.

«Сказали, что бар на хорошем счету, и показали бумаги о том, что это был плановый рейд. Один из сотрудников полиции признался, что мечтает переехать в Питер и заниматься музыкой», — поделился Вячеслав Бочкарёв.

Создатели бара продвигают сибирскую музыкальную сцену и культуру потребления крафтовых напитков с 2015 года под девизом «Молодость, отвага, гедонизм». В 2016 году дворик на улице Коммунистической стал популярным местом отдыха, где проходили выставки современного искусства, модные показы и музыкальные фестивали.

Напомним, что в ноябре 2017 года новосибирский ОМОН собрал селфи вместо наркотиков на вечеринке богемы в Академгородке.

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