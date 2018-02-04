Активиста КПРФ задержали с незаконной листовкой в Новосибирске

Распространитель агитационных листовок в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина задержан в Первомайском сквере — на печатных материалах не оказалось выходных данных, узнал корреспондент Сиб.фм 4 февраля из сообщения на сайте Новосибирской областной организации КПРФ.

Активиста компартии полицейские задержали во время митинга в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. При нём правоохранители обнаружили листовки без выходных данных. Членам партии причина задержания показалась несерьёзной.

«Как рассказал руководитель юридической службы Новосибирского областного комитета КПРФ Камиль Джафаров, листовка была выпущена до уведомления о выдвижении Павла Грудинина в президенты России от КПРФ — ещё в декабре 2017 года. Именно этим можно объяснить отсутствие выходных данных: на момент изготовления она не противоречила имеющемуся федеральному законодательству», — говорится в сообщении на сайте регионального отделения КПРФ.

Полицейские объяснили свои действия тем, что в отношении листовок есть решение избирательной комиссии Чулымского района, согласно которому эти материалы признали изданными незаконно. Юристы партии считают противоправными действия полицейских, задержавших участника митинга на основании постановления районной комиссии, которое не имеет действия на территории областного центра.

Напомним, в январе новосибирский облизбирком уже признавал агитационные материалы новосибирских коммунистов незаконными.