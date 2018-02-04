Директор городского предприятия ЖКХ ответит за смерть двух детей под Новосибирском

Следователи задержали директора «Коммунального хозяйства» Колывани и мастера предприятия, их обвинят в смерти детей, утонувших в яме, узнал 4 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Новосибирской области.

44-летний директор и 39-летний мастер муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» посёлка Колывань задержаны под Новосибирском. Сотрудники СК готовы предъявить обвинение и попросили суд заключить мужчин под стражу.

Следователи обвиняют их в уголовном преступлении по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлёкшее смерть двух человек». Согласно УК РФ, каждому грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, днём 2 февраля в посёлке Колывань Новосибирской области проводили ремонтные работы на водопроводе. Сотрудники ЖКХ местной администрации вырыли яму глубиной более двух метров, которая позже заполнилась водой. После того, как устранили прорыв водопровода, рабочие не засыпали яму и не поставили ограждение, а просто покинули место.

Вечером того же дня два брата возрастом шести и 11 лет во время прогулки упали в эту яму. Дети не смогли оттуда самостоятельно выбраться и в итоге утонули.

Напомним, в декабре 2017 года отец погибших при пожаре пятерых детей был арестован в Новосибирской области.