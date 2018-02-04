Прошедшая неделя в Новосибирске была богата на события: закончились морозы, но появились перспективы продолжения строительства метро и других важных объектов. Мы собрали главные новости с 29 января по 2 февраля по версии Сиб.фм.

Пицца раздора

Понедельник, 29 января. Известный хоккейный комментатор Дмитрий Ерыкалов был избит в пиццерии «Каприччио» вместе со своими друзьями на прошедших выходных. Сначала потасовку устроили два молодых человека, через минуту между собой дрались уже все посетители пиццерии, включая девушек. Затем в ресторан ворвались и вступили в бой гости соседнего бара Skywalker. В целом в драку оказались втянуты около 20 человек.

Сиб.фм опубликовали эксклюзивную новость, которую подхватили региональные СМИ и крупнейший новосибирский паблик в сети «ВКонтакте» «АСТ-54», затем историей заинтересовались федеральные телеканалы. Сюжет о драке вышел в федеральном эфире «Вести. Дежурная часть» на «России-24», а сам пострадавший Дмитрий Ерыкалов получил славу, «добытую кровью». Полиция задержала четырёх подозреваемых в день драки. По эксклюзивным данным Сиб.фм, это жители спальных районов окраины Новосибирска.

Мазай в Сибири

Вторник, 30 января. Аномальные морозы в Новосибирске ослабли с −40 °С до −22 °С, но безбилетникам от этого не стало легче. В этот день Минтранс РФ подготовил проект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, пока действует штормовое предупреждение.

Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица...», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета. В случае если заяц отказывается заплатить штраф, он «удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля», указано в документе. Но сделана оговорка, что выгнать безбилетника можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

Поводом для поправок к закону стали сообщения СМИ о том, как периодически дети без денег или с транспортной картой вместо наличных оказываются безбилетниками для кондукторов и остаются мёрзнуть на морозе. Напомним, последний такой случай в Новосибирске произошёл в ноябре 2017 года, когда кондуктор высадила восьмилетнюю девочку из автобуса.

Памяти Кехмана

Среда, 31 января. Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус решила напомнить Минкульту РФ про Кехмана. Депутат-самовыдвиженец опубликовала открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому. В числе претензий к экс-директору, а ныне художественному руководителю театра Владимиру Кехману оказались снижение посещаемости театра на 25 %, вывод из репертуара оригинальных постановок и их замена спектаклями Михайловского театра, а также существенный перекос репертуара в сторону балетных постановок.

В отдельном пункте Пинус написала о том, что руководство НОВАТа несколько раз игнорировало предписание прекратить незаконные работы по изменению архитектурного облика здания театра, а логотип и название, по мнению депутата, скорее бы подошли детскому театру или драмкружку. Новый директор НОВАТа Ара Карапетян и Владимир Мединский на данный момент не прокомментировали письмо.

Метро под красной луной

Четверг, 1 февраля. Врио губернатора Андрей травников назвал три главных проекта Новосибирска. Интернет-журнал Сиб.фм презентовал результаты экспресс-опроса жителей «Мост, обход или метро?» нынешнему главе региона, а он назвал приоритетные для власти проекты. Продолжение Дзержинской ветки метро и строительство новой ледовой арены совпали с мнением Травникова. При этом завершение долгостроя — проекта перинатального центра при Новосибирской областной клинической больнице — интересует врио губернатора куда больше. Продолжение строительства Восточного обхода вокруг Новосибирска также есть в планах, заверил Андрей Травников. Он сообщил, что АФК «Система» и Сбербанк будут выводить подрядчика строительства, компанию «Сибмост», из банкротства. В перспективе продолжение «стройки века» положительно повлияет на экономику города и даст сотни новых рабочих мест.

Положительно повлияло суперлуние на Новосибирцев: сотни горожан выкладывали в соцсети фотографии гигантской красной луны.

День жалоб

Пятница, 2 февраля. В этот день жаловались на новостройки, чёрный от сажи снег, жаловались даже депутаты — на предстоящую посевную кампанию. Весенняя посевная кампания находится под угрозой срыва, потому что у крестьян нет денег: урожая было слишком много, и сельхозпроизводителям некому было его продать. Зерно гнило, аграрии разорялись, им приходилось продавать зерно ниже себестоимости. Врио губернатора Травников предложил поддержать производителей на сумму от 100 до 150 млн рублей и увеличить мощности хранения зерна до 1,5 млн тонн.



Жители трёхэтажных аварийных домов Барабинска пожаловались на новостройки. По их словам, городская администрация Барабинска принудительно переселила жильцов аварийных домов в новостройку; взамен полногабаритных квартир их ждали «кухни-ниши» и комнаты в ширину окна. Однако жители проиграли иск к администрации Барабинска, и суд постановил выселить их, а аварийное жильё — снести.

Жители новостроек и хрущёвок в Первомайском районе пожаловались на неприятное соседство с поликлиникой № 19. Кочегарка учреждения более трёх лет портит и воздух, и отдых, сжигая шприцы, бахилы и другие медицинские отходы. Последний выброс пришёлся на дома по адресу улица Маяковского 4, 4/1, 4/2, 6/1 и детский сад № 35. Весь снег на квартал вокруг стал чёрным, а детские площадки и соседний садик засыпаны сажей.

Наркополиция идёт по барам

Суббота, 3 февраля. Новосибирские наркополицейские провели один из первых в этом году рейдов по борьбе с наркотиками. Вечером второго февраля оперативники проверили бар крафтовых напитков The Rooks. По данным очевидцев, были задержаны два человека, одного из которых впоследствии отпустили и доставили обратно в бар. Посетители подчеркнули, что полицейские вели себя очень корректно, а сам рейд занял не более 20 минут, не доставив неудобств молодёжи.