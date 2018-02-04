Новосибирский боксёр Миша Алоян стал интернациональным чемпионом WBA

Миша Алоян в 10 раундах одержал победу над никарагуанцем Александром Эпиносой на поединке в Сочи и завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 3 февраля.

Судьи поединка признали, что победа далась Алояну нелегко. Российский боксёр долго не мог найти нужную дистанцию и пропускал удары. Однако смог взять бой под контроль и одержать победу во всех раундах.

Решений судей было раздельным: 96:95, 94:96, 96:94. Двое из них отдали победу Алояну, один присудил выигрыш Эспиносе. Для боксёра из Никарагуа это поражение стало первым в карьере из 15 побед и двух ничьих.

Миша Алоян, занявшийся профессиональным боксом в мае 2017 года, одержал четвёртую победу подряд и завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации в весовой категории до 52 килограммов.

Напомним, в июне 2017 года Спортивный арбитражный суд постановил лишить Алояна серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне, отклонив его апелляционную жалобу.