Прокуратура разрешила иркутской модели раздеваться ради голой правды

Иркутская модель Лиана Клевцова сообщила СМИ об анонимных угрозах пыток; прокуратура не нашла преступления в её скандальных акциях, узнал 4 февраля корреспондент Сиб.фм на личной страничке модели в сети «ВКонтакте».

Иркутская модель, которая разделась в лесу против вырубки ёлок, получает угрозы убийством. Об этом сообщил британский таблоид Daily Star 3 февраля.

Девушка снялась обнажённой на фоне украшенной ёлки и опубликовала съёмку 26 декабря. Большинство комментаторов поддержало смелую акцию, однако некоторые люди заявили об оскорблении их чувств и потребовали оштрафовать девушку.

Со слов девушки, недоброжелатели написали заявление в прокуратуру и попросили власти возбудить уголовное и административное дело. Модель призналась в интервью The Daily Star, что уже привыкла к угрозам.

«Раз в неделю мне предлагают выбрать, хочу ли я быть залитой кислотой или замученной ножом, или они просто надеются, что я причиню себе вред», — рассказала Лиана Клевцова.

Федеральный телеканал «Россия-24» посвятил свой сюжет протестам против обнажённой фотосессии, который вышел в эфир 2 февраля.

«Прокуратура не нашла в действиях Лианы Клевцовой состава преступления и административного нарушения <...> Беспредел правоохранительной системы вызвал негодование у миллионов жителей страны, которые вышли на массовые пикеты и сборы подписей с требованием осудить преступницу с максимально допустимой строгостью. Общество призывает остановить этот беспредел и безнаказанность студентки из Иркутска», — цитирует СМИ Лиана Клевцова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Лиана Клевцова стала известной благодаря своим обнажённым акциям против повышения тарифов на проезд и в поддержку дальнобойщиков, протестовавших против введения системы «Платон». В то же время на последней акции модель перепутала сосну с елью.

В декабре 2017 года Клевцова опубликовала два своих новых фото и небольшое видео, снятое в зимнем лесу. В ролике полностью обнажённая модель ходит между молодых заснеженных деревьев и трясёт их так, чтобы на неё падал снег. В конце видео она стоит возле украшенной гирляндой небольшой сосны, очевидно, приняв её за ель.

Напомним, что в январе сибирская модель с целлюлитом попала в «Топ-модель по-американски».