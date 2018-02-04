 

Сибирские сны показала автор вязаного портрета Путина на Украине

 4 февраля, 16:31
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Сибирские сны показала автор вязаного портрета Путина на Украине
Фото с сайта tv2.today

Томская художница Наталья Юдина, прославившаяся благодаря вязаному триптиху с Гагариным, Путиным и Дедом Морозом, открыла персональную выставку вязаных сибирских снов в Одессе, узнал 4 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения томского телеканала ТВ-2.

Томская художница представила глобус из меха, вязаные наручники и борщ, утеплённое письмо и другие работы в Одессе. Персональная выставка «Сибирские сны» прошла в рамках международного симпозиума современного искусства «Бирючий».

«В Сибири очень трудно жить: метель, вьюга, пурга, мороз, стужа, вокруг ходят бурые медведи, стаи волков. Поэтому нужно прятаться, впадать в спячку, кутаться в шерсть, утепляться шкурами, обрастать мехом, иначе не выжить», — написала Наталья Юдина.

«И искусство в Сибири требует утепления. Его нужно утеплять, заворачивать в шерсть, укутывать в шкуры», — считает художница.

Одна из последних работ — вариация на тему картины Ботичелли, «Венера в снегу». Глобус, сшитый из норковой шкуры, символизирует сибирское представление о мире и называется «Земля Северного Зайца». Часть рисунков вручную вышиты на плюше, так как он напоминает художнице снег.

«Сегодня привезти нечто художественное в Украину из Сибири требует от автора необычайной смелости и отваги», — уверен российский искусствовед Юрий Шабельников.

Наталья Юдина родилась в Томске в 1982 году, с 2000 по 2003 годы училась в институте искусств при Томском государственном университете, затем окончила курсы Ивана Бакштейна при Институте проблем современного искусства в Москве.

Художница прославилась в 2015 году благодаря масштабным вязаным портретам знаменитых политиков и известных личностей, которые вяжет гигантскими спицами длинной в метр. Критики называют её стиль «сибирским ироническим концептуализмом».

Напомним, в январе английский пенсионер покорил интернет рисунками на снегу в Восточной Сибири.

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