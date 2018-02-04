 

Восьмилетнюю фигуристку изнасиловал телефонный террорист в красноярском отеле

 4 февраля, 15:55
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Восьмилетнюю фигуристку изнасиловал телефонный террорист в красноярском отеле
фото с сайта pixabay.ru

Отец троих детей, вор и телефонный террорист дебоширил вечером на улице, а затем без особого труда проник в гостиницу и надругался над восьмилетней спортсменкой, приехавшей на соревнования по фигурному катанию из соседнего региона, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю 4 февраля.

В гостинице недалеко от стадиона расположилась целая группа юных спортсменов из соседних регионов, приехавших на соревнования по фигурному катанию. Ночью 2 февраля неизвестный проник в отель и зашёл в номер с открытой дверью. В комнате спали две девочки, одной из них мужчина набросил на лицо одеяло и приказал молчать, а над другой надругался.

Во время произошедшего на этаже отеля не было администратора. Сотрудники гостиницы обвиняют в беспечности тренера команды: по их мнению, именно сопровождающий группы должен был проследить за безопасностью детей.

На записях камер видеонаблюдения правоохранители увидели пожилого мужчину, который ходил по коридору гостиницы и прислушивался к тому, что происходило в номерах. На поиски подозреваемого был направлен весь личный состав красноярской полиции.

«В ходе патрулирования в Свердловском районе Красноярска один из нарядов патрульно-постовой службы обратил внимание на мужчину, приметы которого совпадали с ориентировкой. 60-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщает пресс-служба регионального МВД.

Житель Красноярска, отец троих детей, был задержан той ночью дважды: сначала патруль ППС задержал его за шумное поведение на улице, но, после того как его отпустили, пенсионер не пошёл домой, а отправился в гостиницу, где жили дети и подростки.

Подозреваемый признался в содеянном и не стал отрицать свою вину. Ранее он был неоднократно судим за кражи и телефонный терроризм. Также задержанный пояснил сотрудникам полиции, что проходил военную службу в Афганистане.

С пострадавшей девочкой работают психологи, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в августе 2017 года рецидивист из Омска был осуждён на 10 лет строгого режима за изнасилование подростка.

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