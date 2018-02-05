Жители Новосибирска сдают коттеджи дороже, чем в Петербурге

Новосибирск занял второе место после Москвы по стоимости аренды коттеджей, средняя цена выше 11 тысяч рублей, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения портала «Avito Недвижимость».

Дороже, чем арендовать коттедж в Новосибирске, можно только в Подмосковье. Новосибирск занял второе место по стоимости аренды загородного жилья на Avito.

За 2017 год средняя стоимость составила 11 236 рублей в сутки, рост составил 9 %. В Подмосковье аренда коттеджа обойдётся в 16 тысяч рублей. Резкий рост стоимости аренды на 14,1 % произошёл в Санкт-Петербурге, рента поднялась до 10,9 тысячи рублей.

В большинстве городов России стоимость аренды загородного жилья упала. В Ростове-на-Дону она сократилась на треть, в Воронеже — почти на четверть, в Челябинске и Красноярске упала более чем на 12 %.

Самая низкая ставка по аренде в Уфе и Ростове-на-Дону, она составляет около 5,8 тысячи рублей.

Напомним, что в январе Заельцовский бор стал главной целью для захвата земли, по данным мэрии Новосибирска.