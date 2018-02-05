«Гоголь.Начало» стал лучшим фильмом для домашнего просмотра в Новосибирске

Жители Новосибирска заплатили больше всего денег для просмотра фильма «Гоголь.Начало» и сериала «Игра Престолов» онлайн в 2017 году, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения онлайн-кинотеатра Okko.

«Гоголь.Начало», «Зверополис» и «Джон Уик 2» с Киану Ривзом смотрели чаще всего в Новосибирске. Лидер среди платных онлайн-кинотеатров Okko собрал статистику за 2017 год.

«Гоголь.Начало» стал вторым фильмом в общероссийском рейтинге, уступив кассовому фэнтези «Последний богатырь». Затем идёт «Джон Уик 2», российская спортивная драма «Время первых» и «Притяжение» Фёдора Бондарчука.

В топ-5 фильмов, популярных в Новосибирске, вошли также «Стражи Галактики» и «Тор 2: Царство Тьмы».

«Общий тренд и в федеральном, и в региональном топах, — возрастающий интерес к отечественному кино. Количество просмотров российского контента выросло в 2017 году на 63 %», — сообщил гендиректор Okko Иван Гродецкий.

Самым популярным сериалом в Новосибирске для просмотра онлайн из дома стала «Игра престолов». На втором месте сериал «Психологини» — первый российский сериал, показанный по модели catch forward. Также жители Новосибирска часто смотрели мультсериал «Маша и Медведь», сериалы «Отчаянные домохозяйки» и «Доктор Хаус».

С 2011 года Okko является лидером среди российских платных онлайн-кинотеатров. За прошедший год просмотры контента в онлайн-кинотеатре выросли в 2,3 раза. По данным пресс-службы компании, всё больше пользователей линейного ТВ предпочитают смотреть кино онлайн.

Напомним, что в январе фанаты «Игры престолов» нашли в Сибири Стену из сериала.