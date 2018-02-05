Луна, спорт и кино больше всего занимали жителей Новосибирска в начале февраля

Жители Новосибирска чаще всего искали в Яндексе информацию о новинках кино и искали запись интервью Невзорова Дудю и драки Шевченко со Сванидзе, узнал корреспондент из рейтинга запросов Яндекса 5 февраля.

31 января тень Земли полностью скрыла видимую часть спутника впервые за 152 года. Пользователи поисковика в Новосибирске очень интересовались редким астрономическим явлением — запросов на эту тему с 29 января по 2 февраля больше всего. Попутно с фотографиями и кадрами явления лидируют запросы о ритуалах на затмение.

Во вторую очередь жителям столицы Сибири хотелось профессиональных зрелищ — они искали бой Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса в Сочи. Кубинец был активен, быстр и неутомим. Но победил россиянин. С чем и поздравляем!

В 2018 году пройдёт 75 лет со Сталинградской битвы. Школьники и студенты-историки штудировали интернет и готовились отвечать по этой теме — она заняла третье место в рейтинге поисковых запросов.

Две уважаемых в медиапространстве персоны подрались в прямом эфире на радио. Журналист Максим Шевченко попал под удар историка Николая Сванидзе после спора о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Конфликт интересов и, практически, поколений, попал на восьмое место недельного рейтинга.

На седьмом месте оказалось интервью Александра Невзорова Юрию Дудю. Тоже общение двух журналистов, но мирное и продуктивное.

Прошедшая неделя отразилась в Яндексе бумом запросов о премьерах в кино. «Zомбоящик», «Короче», «Селфи», «Женщины против мужчин-2» заняли больше половины списка самых популярных вопросов к поисковику.

Напомним, в конце января в Новосибирске искали ржачные открытки ко Дню студента и дату Масленицы.