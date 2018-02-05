 

Мэр Колывани ушёл в отставку после гибели двух детей в ремонтной яме

 5 февраля, 16:26
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Мэр Колывани ушёл в отставку после гибели двух детей в ремонтной яме
фото из паблика «типичная колывань» в соцсети «вконтакте»

Глава рабочего посёлка Колывань, где местные жители обвинили администрацию в смерти двух братьев, Алексей Дорофеев ушёл в отставку, узнал корреспондент Сиб.фм 5 февраля на сайте «Тайга.инфо».

Источник передал журналисту издания копию заявления об уходе по собственному желанию Алексея Дорофеева.

«Полномочия главы рабочего посёлка временно исполняет заместитель главы администрации Наталья Щербинина», — говорится в документе.

Днём 5 февраля почти 600 жителей Колывани собрались на митинг около районной администрации. Люди обвинили местную власть в гибели двух братьев, которые утонули в яме, вырытой для ремонта водопровода осенью 2017 года. Рабочие должны были закопать это место или огородить по правилам безопасности.

Митингующие потребовали отставки главы района Виктора Аверина. Как в администрации Колывани, так и в районной администрации корреспонденту Сиб.фм сообщили, что на момент публикации информации об отставке Алексея Дорофеева к ним не поступало.

Стоит отметить, Прокурор Колыванского района Алексей Феоктистов организовал проверку в связи с нарушением правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть малолетних братьев.

«В ходе проверки МУП р.п. Колывань „Коммунального хозяйство“ установлено, что 22 ноября 2017 года на участке местности, расположенном в р.п. Колывань по ул. Советская, 34, работники предприятия проводили земляные работы для устранения порыва водопроводной сети. По окончании указанных работ в нарушение требований действующего законодательства котлован не был оборудован защитными ограждениями.Оценка бездействию должностных лиц предприятия и администрации рабочего поселка Колывань будет дана по окончанию проверки», — сообщили Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, 5 февраля по подозрению в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, 44-летний директор МУП рабочего посёлка Колывань «Коммунальное хозяйство» взят под стражу.

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