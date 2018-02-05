Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до −30 ˚С

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются ночные морозы, туман, гололедица и лёгкий снегопад, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь западно-сибирского Гидрометеоцентра Ренад Ягудин 5 февраля.

Утром 6 февраля в Новосибирске ожидаются изморозь, туман, дымки — неблагоприятная экологическая ситуация. На дорогах будет гололедица, так что жителям города следует быть осторожней за рулём, предупреждают синоптики.

7 февраля в атмосфере начнутся изменения, которые повлияют на погоду.

«Увеличится облачность, возможны осадки, скорее всего, снег не будет сильным. Усиление ветра до 12-15 метров в секунду. Но восьмого днём осадки снова прекратятся», — сообщил Сиб.фм Ренад Ягудин.

Днём в Новосибирске температура воздуха составит от −5 °С до −12 °С градусов, местами может опуститься до −20 °С. Ночью температура ожидается от −15 °С до −30 °С.

Напомним, в начале февраля синоптики Новосибирска сообщили, что тёплая погода порадует жителей Новосибирска в ближайшие выходные.