 

Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до −30 ˚С

 5 февраля, 16:43
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские синоптики пообещали туманы и морозы до &minus;30 ˚С
фото с сайта favim.com

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются ночные морозы, туман, гололедица и лёгкий снегопад, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь западно-сибирского Гидрометеоцентра Ренад Ягудин 5 февраля.

Утром 6 февраля в Новосибирске ожидаются изморозь, туман, дымки — неблагоприятная экологическая ситуация. На дорогах будет гололедица, так что жителям города следует быть осторожней за рулём, предупреждают синоптики.

7 февраля в атмосфере начнутся изменения, которые повлияют на погоду.

«Увеличится облачность, возможны осадки, скорее всего, снег не будет сильным. Усиление ветра до 12-15 метров в секунду. Но восьмого днём осадки снова прекратятся», — сообщил Сиб.фм Ренад Ягудин.

Днём в Новосибирске температура воздуха составит от −5 °С до −12 °С градусов, местами может опуститься до −20 °С. Ночью температура ожидается от −15 °С до −30 °С.

Напомним, в начале февраля синоптики Новосибирска сообщили, что тёплая погода порадует жителей Новосибирска в ближайшие выходные.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Филиппины, ураганы и шахматы

 25.09.2017, 11:24 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
 9.06.2014, 08:30 • статья

Сама приплыла

Около 10 000 домов оказались затоплены на Алтае в начале июня. С каждым днём возникает всё больше предположений о причинах произошедшего катаклизма. Сиб.фм собрал вместе все версии: форелевые озёра Германа Грефа, месть «принцессы Укока» и американское оружие.
самое популярное
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
 31 января, 11:14 • новость

Начальник бердского МВД с дочерью попали под следствие за мошенничество

Начальник отдела полиции города Бердска в Новосибирской области предположительно обманом купил муниципальную землю в сговоре с дочерью, оба стали фигурантами уголовного дела.
присоединяйтесь!
    