 

Отравившегося наркотиками подростка доставили в больницу транспортные полицейские в Кемерово

 5 февраля, 17:38
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Отравившегося наркотиками подростка доставили в больницу транспортные полицейские в Кемерово
фото с сайта mirledi24.ru

Сотрудники транспортной полиции в Кемерове доставили в больницу 14-летнего подростка в состоянии наркотического опьянения, узнал журналист Сиб.фм 5 февраля из сообщения пресс-службы ведомства.

Подросток с сильной болью в животе обратился за помощью к дежурному наряду транспортной полиции на Кемеровском железнодорожном вокзале. Мальчик рассказал, что уже три дня живёт на улице из-за ссоры со старшим братом.

«Было отмечено, что подросток дезориентирован: он назвал свои персональные данные, но адрес указать не смог», — сообщили в транспортной полиции по СФО.

Инспекторы по делам несовершеннолетних вызвали мальчики скорую помощь. Медики диагностировали у подростка отравление синтетическими наркотиками и доставили его в отделение токсикологии городской больницы.

В ПДН также установили, что 14-летний житель Кемерова воспитывается в многодетной семье, часто пропускает занятия в школе. Мальчик страдает рядом заболеваний, состоит на учёте у психиатра и невролога. Длительное нахождение подростка без контроля взрослых опасно для жизни.

На данный момент материалы по факту случившегося переданы в отдел полиции «Заводский» города Кемерова для принятия решения. Ребёнок находится в больнице.

Напомним, в июне 2017 года эксперты обнаружили наркотики в конфетах «Бешеная пчёлка» в Чите.

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