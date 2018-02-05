 

Похитители нефти два года рыли тоннель лопатами в Иркутской области

 5 февраля, 14:43
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Похитители нефти два года рыли тоннель лопатами в Иркутской области
фото с сайта globallookpress.com

Полицейские задержали пятерых жителей Ангарска по подозрению в краже нефти, мужчины не успели дорыть три метра до нефтепровода, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД Иркутской области.

Полицейские пресекли попытку кражи нефти в Иркутской области. Следователи задержали пятерых жителей из Ангарска, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Следователи МВД установили, что мужчины прорыли 125 метров тоннеля лопатами за два года. Когда до цели оставалось три метра, землекопов задержали.

В ходе обыска полицейские нашли множество металлических труб и резиновых шлангов, насосы и другое оборудование для откачки нефти.
Организатор был помещён под домашний арест. Максимальный срок по статье о краже в данном случае составляет шесть лет тюрьмы.

Напомним, в январе воровство телефонов обернулось уголовным делом для сотрудницы «Почты России» из Новосибирска.

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