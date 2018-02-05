 

Самая маленькая библиотека Новосибирска стала лучшей в городе

 5 февраля, 17:07
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Самая маленькая библиотека Новосибирска стала лучшей в городе
Фото Антона Веселова

Мэрия Новосибирска признала библиотеку имени Александра Фадеева в Затоне лучшей в городе, ранее она делила помещение с детским садом, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза мэрии города.

Библиотека Затона, до недавнего времени самая маленькая в библиотечной системе Новосибирска, признана лучшей в городе. С 2000 года библиотека имени Александра Фадеева делила помещение с детским садом № 196, такое соседство обернулось штрафами для дошкольного учреждения.

В 2016 году библиотека Затона переехала в новое помещение площадью 224 м², сейчас её фонд включает около 50 тысяч книг. Четыре сотрудника библиотеки принесли ей победу во Всероссийском конкурсе «Библиотека года — 2017» от журнала «Чтение детям».

Библиотекари собрали 70 человек на экологической акции по очистке берегов Затона от мусора и победили среди 130 заявок со всей страны. Мэр Анатолий Локоть признался, что библиотека Затона стала важным социальным объектом для жителей района, особенно школьников и пожилых людей.

За победу в городском конкурсе коллектив получил приглашение на Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации», который пройдёт в крымском Судаке с 16 по 24 июня 2018 года.

Напомним, что новосибирский священник создал иконы для посетителей областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

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