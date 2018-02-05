«Таймыр» спас охотников за ледоколами в Красноярском крае

Экспедиция известных путешественников на джипах Toyota замёрзла за северным полярным кругом, вторая встреча с ледоколом «Таймыр» оказалась спасительной, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм из аккаунта Богдана Булычёва в сети Instagram.

Ледокол «Таймыр» спас арктическую экспедицию на автомобилях Toyota Hilux. Шестеро блогеров-путешественников решили поставить рекорд, проехав по замёрзшему Енисею от Норильска до Диксона — самого северного населённого пункта в России.

Ранее путешественники встретили ледокол «Таймыр» и решили обогнать его. Тогда морозные гонки «Toyota vs Таймыр» завершились победой автолюбителей. Но затем у экспедиции начались проблемы.

«На полпути между Диксоном и полярной метеорологической станцией „Сопкара“ лёд треснул, наши следы потерялись, и образовавшаяся полынья была покрыта коварным и опасным снегом. Только опыт и настороженность команды спасали нас от трагедии», — рассказал исследователь арктики Александр Эликов.

На обратном пути из Диксона экспедицию застала метель. После четырёх дней привала, проведённых на метеостанции «Сопкара», лидер экспедиции Богдан Булычёв связался с капитаном «Таймыра» и попросил взять их на борт. Пикапы отправились к Дудинке, но смогли преодолеть только шесть километров: ехать по ломкому льду быстрее 2 км/ч было опасно.

«В девять часов утра нас разбудил длинный свисток атомного ледокола „Таймыр“. Затем началась погрузка нашей героической Toyota Hilux», — рассказал Богдан Булычёв.

Команда экспедиции получила отдельные каюты со всеми удобствами, капитан ледокола «Таймыр» провёл для них экскурсию. Для путешественников это стало «ещё одной галочкой в вишлисте» — спасение на атомном ледоколе и плавание обратно, к цивилизации.

Напомним, в январе при первой встрече с «Таймыром» путешественники смогли коснуться проходящего судна и даже жалели, что им не удалось лизнуть ледокол.