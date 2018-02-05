«Таймыр» спас охотников за ледоколами в Красноярском крае
5 февраля, 15:30
Экспедиция известных путешественников на джипах Toyota замёрзла за северным полярным кругом, вторая встреча с ледоколом «Таймыр» оказалась спасительной, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм из аккаунта Богдана Булычёва в сети Instagram.
Ледокол «Таймыр» спас арктическую экспедицию на автомобилях Toyota Hilux. Шестеро блогеров-путешественников решили поставить рекорд, проехав по замёрзшему Енисею от Норильска до Диксона — самого северного населённого пункта в России.
Ранее путешественники встретили ледокол «Таймыр» и решили обогнать его. Тогда морозные гонки «Toyota vs Таймыр» завершились победой автолюбителей. Но затем у экспедиции начались проблемы.
«На полпути между Диксоном и полярной метеорологической станцией „Сопкара“ лёд треснул, наши следы потерялись, и образовавшаяся полынья была покрыта коварным и опасным снегом. Только опыт и настороженность команды спасали нас от трагедии», — рассказал исследователь арктики Александр Эликов.
На обратном пути из Диксона экспедицию застала метель. После четырёх дней привала, проведённых на метеостанции «Сопкара», лидер экспедиции Богдан Булычёв связался с капитаном «Таймыра» и попросил взять их на борт. Пикапы отправились к Дудинке, но смогли преодолеть только шесть километров: ехать по ломкому льду быстрее 2 км/ч было опасно.
«В девять часов утра нас разбудил длинный свисток атомного ледокола „Таймыр“. Затем началась погрузка нашей героической Toyota Hilux», — рассказал Богдан Булычёв.
Команда экспедиции получила отдельные каюты со всеми удобствами, капитан ледокола «Таймыр» провёл для них экскурсию. Для путешественников это стало «ещё одной галочкой в вишлисте» — спасение на атомном ледоколе и плавание обратно, к цивилизации.
По многочисленным просьбам расскажу немного про сам Атомный ледокол «Таймыр». Высота его с девяти этажный дом, на борту один Атомный реактор и очень много «лошадей», водоизмещение двадцать тысяч тонн. Ледокол собирали в Финляндии (год сборки 1988), по тем временам на судне было установлено самое технологичное и инновационное оборудование (всё кроме реактора, его ставили в Питере в 1989), скандинавский интерьер и сегодня актуален! На ледоколе есть большой кинозал на 140 человек, сауна, бассейн с морской водой, тренажёрный зал, игровой зал (для баскетбола, волейбола и минифутбола), несколько лифтов, площадка и большой тёплый ангар для вертолёта, больше трёх подъёмных кранов, уютные и просторные каюты со всеми удобствами, ресторанчик и даже свой собственный продуктовый магазин. Всё навигационное и радио оборудование заменено на новое и современное, в общем Атомный ледокол «Таймыр» мне очень понравился. На судне мы провели два дня и ночь, этот поход на «Таймыре» я и вся команда запомним точно на всю жизнь. Хочу выразить огромную благодарность руководству Атомфлота и лично капитану атомного ледокола Таймыр Волкову Павлу Александровичу. Сегодня мы весь день будем в Дудинке, а ночью выезжаем через Тухард на Москву. Впереди 140 км целины до зимника на Ванкор. Путешествие продолжается... #пропутешествия #rgoexpo #hilux #toyotahilux #pickuphero #toyota #toyotarussia #тойота #бросьтевызовневозможному #hella #hellacis #возможностьпроявитьсебя #maxxisrussia #redfox #redfoxoutdoor #fiskarsrussia #tplus #midland #ледокол #атомныйледокол #росатомфлот #arctic #арктика #путешествие #путешествия #россия
Напомним, в январе при первой встрече с «Таймыром» путешественники смогли коснуться проходящего судна и даже жалели, что им не удалось лизнуть ледокол.