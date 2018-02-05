 

В акции «Главная кошка Новосибирска» объявлен четвёртый победитель

 5 февраля, 19:14
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В акции «Главная кошка Новосибирска» объявлен четвёртый победитель
фото с сайта pixabay.com

В акции «Главная кошка Новосибирска» от «Радио Дача» появился новый победитель недели, число участников приближается к тысяче, узнал корреспондент Сиб.фм 5 февраля из сообщения на сайте радиостанции-организатора.

Акция «Главная кошка Новосибирска» продолжается. На почётное звание претендуют уже 879 питомцев.

В конкурсе «кошачьих лайков» жители Новосибирска определили четырёх победителей — Тимошку, Рысю, Басю и Джину. Следующий победитель выявится в ходе зрительского голосования 9 февраля.

Для того чтобы поддержать понравившегося усатого участника, необходимо авторизоваться на сайте radiodacha54.ru через любую социальную сеть и отдать голос за лучшую, по вашему мнению, кошку.

На этом же сайте можно выложить фотографию своего питомца для участия в акции. Анкета каждого кота или кошки принимается на конкурс только один раз.

Окончание конкурса запланировано на 30 марта. К этому времени между победителями каждой недели пройдёт решающее соревнование. По его итогам определится самая главная кошка, которая получит главный приз — годовой запас корма.

Напомним, выборы главной кошки Новосибирска стартовали 1 января.

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