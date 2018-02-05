Выброшенные новогодние ёлки собрали на корм коровам в Томске

Более 2,5 тысячи высохших новогодних ёлок собрали жители Томска, большинство из них вывезены с мусорных площадок, узнал 5 февраля корреспондент Сиб.фм в пресс-службе администрации Томской области.

Компании по сборке и утилизации мусора собрали 2,5 тысячи новогодних деревьев на переработку. Итоги акции «Ёлки для бурёнки» подвели 5 февраля.

«Компании, занимающиеся сбором и вывозом отходов, вывезли ели и пихты на переработку в витаминную муку телятам и коровам в племсовхоз „Заварзинский“», — сообщили в администрации Томской области.

Около 400 деревьев отдали предприниматели, которые не успели реализовать товар на ёлочных базарах. Остальные деревья были собраны с контейнерных площадок для мусора.

Акция «Ёлки для бурёнки» стартовала в 2013 году, тогда собрали более 1,5 тысячи деревьев. В 2014 году переработали 2,5 тысячи елей и пихт. В 2015 году собрали 3,5 тысячи, в 2016 году — почти 2 тысячи. В 2017 году собрали более 3 тысяч ёлок.

Напомним, что в декабре 2017 года обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год.