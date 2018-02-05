Жители Колывани потребовали отставки главы района после смерти маленьких братьев

В посёлке под Новосибирском, где в ремонтной яме погибли дети, сотни людей вышли на митинг у районной администрации, узнал корреспондент Сиб.фм 5 февраля от очевидца Евгении Сморовской.

«В отставку!», «Что ты делаешь?», «Когда же ты покинешь это место?!» — кричали возмущённые жители Колывани. Собравшись 5 февраля на площади Ленина у дверей районной администрации, люди требовали отставку главы. Как сообщает очевидец Евгения Сморовская, всего было около 600 человек, «практически вся Колывань». И это в обед понедельника.

Ещё осенью 2017 года по распоряжению администрация Колывани в ходе ремонта водопровода вырыли глубокую яму. Но когда работы завершили, никто её не засыпал и не огородил — так она и стояла несколько месяцев, наполняясь водой. Местные жители неоднократно писали жалобы в администрацию, чтобы яму убрали. Никакого ответа людям не поступало.

Трагический случай произошёл 2 февраля: 11-летний мальчик вечером пошёл забирать шестилетнего брата из детского садика — обратно домой они уже не вернулись. Дети упали в яму и утонули. Это стало точкой в терпении жителей Колывани — они устроили митинг, добиваясь отставки главы района Виктора Аверина.

«Добились ли мы чего-то? Пока говорить рано. Главное сейчас, что средства массовой информации узнали о нас, о нашей проблеме. То есть увидели, что люди не сидят и молчат. Потому что до этого все письма оставались „втихаря“. И администрация игнорировала, пока не случилась трагедия», — сказала Евгения Сморовская.

Виктор Аверин вышел к митингующей толпе. Однако его ответ не удовлетворил жителей.

«Говорил обо всём и ни о чём: „Будем решать, будем работать...“», — комментирует местная жительница.

Напомним, 5 февраля по подозрению в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, 44-летний директор МУП рабочего посёлка Колывань «Коммунальное хозяйство» взят под стражу.