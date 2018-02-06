 

Андрей Травников считает необходимостью обновление кадров в промышленности региона

 6 февраля, 16:41
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Андрей Травников считает необходимостью обновление кадров в промышленности региона
фото пресс-службы правительства нсо

Врио губернатора рассчитывает, что внедрение нового кадрового стандарта поможет предприятиям получить новых профессионалов, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля по итогам заседания совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных сообществ.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что регион входит в число 20 пилотных регионов России, где тестируется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Соответствующее соглашение регион заключил с агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Вордскилз Россия».

«Экономике, промышленности нужны новые кадры — активные, владеющие современными технологиями и знаниями, готовые к инновациям, постоянному повышению квалификации в соответствии с запросами времени. И мы рассчитываем, что внедрение нового кадрового стандарта поможет нам обеспечить предприятия именно такими профессионалами высокого класса», — подчеркнул Андрей Травников.

И. о. министра образования науки и инновационной политики региона Сергей Федорчук сообщил, что в области выстроена эффективная система взаимодействия учреждений среднего профессионального образования с работодателями. Новая инфраструктура подготовки кадров включает в себя 20 ресурсных центров, 17 отраслевых советов и девять многофункциональных центров прикладных квалификаций.

В ходе заседания отметили, что результаты опроса работодателей об удовлетворённости качеством подготовки выпускников свидетельствуют о высоком качестве подготовки кадров в региональной системе среднего профессионального образования.

Напомним, в январе 2018 года Андрей Травников призвал жителей области проводить энергоэффективный ремонт.

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