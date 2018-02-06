 

Анну Седокову для съёмок клипа одел новосибирский дизайнер

 6 февраля, 14:13
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Анну Седокову для съёмок клипа одел новосибирский дизайнер
скриншот из клипа анны седоковой «на воле»

Сольная певица, экс-участница «ВиаГры» Анна Седокова для образа в своём новом клипе выбрала костюм от дизайнера-самородка Екатерины Черниговой, узнал корреспондент Сиб.фм из поста в Instagram-аккаунте новосибирского магазина Achers 6 февраля.

«Тот самый случай, когда костюм Achers украшает одну из самых красивых женщин нашего музыкального Олимпа», — написала команда бренда в своём Instagram-аккаунте.

Пудровый костюм из итальянской шерсти «Бекки» Анна Седокова и её стилист выбрали для видео на песню «На воле». Сцены семейной идиллии в клипе показаны в мягких светлых тонах, поэтому мягкий кардиган идеально вписался в картину счастья.

По словам представителя бренда, вместе со сценическим костюмом звезда выбрала ещё один повседневный комплект.

Седокова стала не единственной артисткой, выбравшей наряды от новосибирского дизайнера Екатерины Черниговой: в платьях и костюмах от Achers щеголяли Полина Гагарина, Вера Брежнева и Нюша.

Екатерина Чернигова, основатель бренда и дизайнер-самородок, не имея дизайнерского образования, сумела стать известным и востребованным декоратором, а позже — создать бренд одежды Achers с магазинами в Новосибирске, Москве и Сочи.

Напомним, в ноябре 2017 года дизайнер из Сибири Мария Куликова вошла в список Forbes как один из 30 молодых лидеров в своей отрасли.

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