Анну Седокову для съёмок клипа одел новосибирский дизайнер

Сольная певица, экс-участница «ВиаГры» Анна Седокова для образа в своём новом клипе выбрала костюм от дизайнера-самородка Екатерины Черниговой, узнал корреспондент Сиб.фм из поста в Instagram-аккаунте новосибирского магазина Achers 6 февраля.

«Тот самый случай, когда костюм Achers украшает одну из самых красивых женщин нашего музыкального Олимпа», — написала команда бренда в своём Instagram-аккаунте.

Пудровый костюм из итальянской шерсти «Бекки» Анна Седокова и её стилист выбрали для видео на песню «На воле». Сцены семейной идиллии в клипе показаны в мягких светлых тонах, поэтому мягкий кардиган идеально вписался в картину счастья.

По словам представителя бренда, вместе со сценическим костюмом звезда выбрала ещё один повседневный комплект.

Седокова стала не единственной артисткой, выбравшей наряды от новосибирского дизайнера Екатерины Черниговой: в платьях и костюмах от Achers щеголяли Полина Гагарина, Вера Брежнева и Нюша.

Екатерина Чернигова, основатель бренда и дизайнер-самородок, не имея дизайнерского образования, сумела стать известным и востребованным декоратором, а позже — создать бренд одежды Achers с магазинами в Новосибирске, Москве и Сочи.

Напомним, в ноябре 2017 года дизайнер из Сибири Мария Куликова вошла в список Forbes как один из 30 молодых лидеров в своей отрасли.