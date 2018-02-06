Известный новосибирский бар стал жертвой войны за тишину

Новосибирский бар «113» хотят закрыть через суд местные жители, эксперты десять раз замеряли уровень шума на вечеринках, узнал 6 февраля корреспондент Сиб.фм от директора заведения Андрея Васина.

Известный бар «113» может закрыться после пяти лет работы. Директор бара Андрей Васин опубликовал пост в группе заведения в сети «ВКонтакте» 2 февраля и нашёл местных жителей в защиту бара.

Конфликт с жительницей соседнего дома по улице Романова начался в 2015 году. Женщина, живущая в соседнем от бара доме, стала жаловаться на шум по ночам и вызывать полицию.

«Претензии вызвал шум на улице, рядом расположено сразу пять баров, кальянных и ресторан. Женщина даже стучала нам шваброй по окнам. Жаловались и на песни под гитару», — рассказал Андрей Васин.

Затем бар повесил знак «Не шуметь», запретил гостям выходить с алкоголем на улицу и поставил дополнительную охрану для контроля уровня шума. Вокруг заведения заработали камеры видеонаблюдения для фиксации уровня шума и конфликтов, появился третий тамбур как барьер для звуков музыки.

Однако проблемы продолжились из-за хостела, открытого в 2015 году над помещением бара. Создатель хостела снял помещение у пожилой собственницы и попробовал решить проблему со звукоизоляцией, утеплив пол. Бар в свою очередь повесил колонки на цепи и поставил сабвуфер в песок, чтобы заглушить басы.

Затем в хостеле прорвало трубы водоснабжения и водоотведения, из-за неправильного утепления пола бар «113» начало топить. Директор бара Андрей Васин сообщил, что были составлены десятки актов на сумму около 370 тысяч рублей.

Владелец хостела продал бизнес за 1,2 млн рублей, и после череды перепродаж нашёлся новый собственник хостела за 350 тысяч рублей. Он пообещал выдавать гостям беруши, однако постояльцы начали вызывать полицию.

«За полгода было более 30 вызовов на наш адрес. Мы отказались свидетельствовать против себя, чтобы не получить штраф от 10 до 70 тысяч рублей. Затем нашим баром занялась прокуратура», — рассказал Андрей Васин.

Экспертиза специализированной независимой организации «АкадемЛаб» не зафиксировала превышения уровня шума. Прокуратура закрыла дело, однако через несколько месяцев возобновила расследование из-за неопределённого круга лиц. Прокуратура провела собственную экспертизу, на этот раз бар был признан шумным.

«Проверяющие нарушили регламенты замеров уровня шума: открыли окна, громко хлопали дверьми и громко ругались. Эти результаты попали в иск вместе с количеством вызовов», — рассказал Андрей Васин.

После этого прошли три независимые экспертизы, которые показали, что бар не влияет на шум в хостеле. В квартире был превышен уровень шума до 52 децибел при допустимых 47 децибелах из-за перепланировки помещения, что подтвердили планы БТИ.

Благодаря посту в сети «ВКонтакте» Андрей Васин нашёл двух местных жителей, готовых выступить на стороне защиты. Слушания дела в суде должны состояться 13 февраля.

«Это похоже на холодную войну. Когда мы планировали открыть бар, то учитывали все требования законодательства. Бар открылся в административном здании, а не жилом доме. Расстояние от аптек и школ мы соблюли, как и требования пожарной безопасности — иметь два входа и два выхода», — подчеркнул Андрей Васин.

Напомним, в январе наркополиция проверила «обитель гедонизма» в Новосибирске.