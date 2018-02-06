 

Карманных воришек поймали новосибирские полицейские (видео)

 6 февраля, 13:45
были упомянуты
подходящие темы
Карманных воришек поймали новосибирские полицейские (видео)
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске задержали преступников, которые в начале января вытаскивали деньги, телефоны и банковские карты из карманов и кошельков своих жертв, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения пресс-службы региональной полиции.

9 декабря 2017 года у одной из посетительниц ярмарки на улице Петухова украли из сумки банковские карты и 7 500 рублей. Как установили полицейские, любителем лёгкой наживы оказался 35-летний житель Новосибирска, ранее судимый за аналогичное преступление.

1 января 2018 года в Заельцовском районе жертвой другого карманника стал нетрезвый мужчина на автовокзале. Заметив, что человек уснул, злоумышленник похитил из его куртки мобильный телефон стоимостью 7 800 рублей и деньги, но не учёл, что в помещении вокзала установлены камеры видеонаблюдения и он попал в кадр. Сотрудники уголовного розыска по приметам установили личность воришки: им оказался 25-летний житель Калининского района. Задержали его по горячим следам.

«Во избежание карманных краж рекомендуем быть предельно внимательными в транспорте и торговых организациях, особенно при большом скоплении людей», — посоветовали ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в августе 2017 года в Красноярском крае по ДНК был найден вор, который облизал ложку.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11.10.2017, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
самое популярное
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 31 января, 11:14 • новость

Начальник бердского МВД с дочерью попали под следствие за мошенничество

Начальник отдела полиции города Бердска в Новосибирской области предположительно обманом купил муниципальную землю в сговоре с дочерью, оба стали фигурантами уголовного дела.
присоединяйтесь!
    