Карманных воришек поймали новосибирские полицейские (видео)

В Новосибирске задержали преступников, которые в начале января вытаскивали деньги, телефоны и банковские карты из карманов и кошельков своих жертв, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения пресс-службы региональной полиции.

9 декабря 2017 года у одной из посетительниц ярмарки на улице Петухова украли из сумки банковские карты и 7 500 рублей. Как установили полицейские, любителем лёгкой наживы оказался 35-летний житель Новосибирска, ранее судимый за аналогичное преступление.

1 января 2018 года в Заельцовском районе жертвой другого карманника стал нетрезвый мужчина на автовокзале. Заметив, что человек уснул, злоумышленник похитил из его куртки мобильный телефон стоимостью 7 800 рублей и деньги, но не учёл, что в помещении вокзала установлены камеры видеонаблюдения и он попал в кадр. Сотрудники уголовного розыска по приметам установили личность воришки: им оказался 25-летний житель Калининского района. Задержали его по горячим следам.

«Во избежание карманных краж рекомендуем быть предельно внимательными в транспорте и торговых организациях, особенно при большом скоплении людей», — посоветовали ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в августе 2017 года в Красноярском крае по ДНК был найден вор, который облизал ложку.