Редкие дятлы заселили левобережье Новосибирска

Необычную птицу за неприличным занятием застал новосибирский фотограф Николай Енин — дятел зелёной окраски долбил кирпичный дом по улице Новогодней в поисках насекомых, впавших в анабиоз, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля у фотоавтора.

Как оказалось, на фото Николая Енина действительно дятел, но не зелёный, а седой.

«Зелёный он только по окраске, а научное название этой птицы — седой дятел. Настоящего зелёного дятла в наших краях встретить почти невозможно. Разве что улетит из неволи. Зелёный дятел встречается не ближе Южного Урала и далее к юго-западу», — сказал новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

По словам специалиста, в Новосибирске и районах области круглогодично встречаются (в порядке уменьшения размеров тела): чёрный, седой, пёстрый, белоспинный, трёхпалый и малый дятлы. В тёплое время года у нас встречается ещё один представитель дятловых — вертишейка. Это буровато-серая птица размером с воробья.

«Судя по яркой зеленоватой окраске и довольно большой красной шапочке, это взрослый самец. Непонятно, чем он занят на отвесной кирпичной стене. Возможно, в щелях плохо оформленных швов с осени спрятались какие-либо насекомые наподобие мелких травяных клопов. Голуби порой соскребают из таких рассыпающихся швов некачественного раствора песчинки в качестве так называемых гастролитов для перетирания зёрен в желудке. Дятлам гастролиты не требуются. Значит, этот седой дятел, скорее всего, находит в таких швах между кирпичами именно притаившихся на зиму насекомых, впавших в анабиоз», — добавил орнитолог.

Алексей Яновский добавил, что очень уж редкой птицей седого дятла не назовёшь. И все же пёстрые дятлы в Новосибирске и районах встречаются гораздо чаще.

«А еще новосибирцы чаще, чем седых, замечают чёрных дятлов, благодаря их внушительным размерам», — добавил специалист.

Напомним, 6 февраля потерявшие ориентацию птицы устроили массовую атаку на подразделение полиции на улице Серебренниковской в Новосибирске.