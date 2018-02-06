 

Розовая мышь послужила контейнером для наркотиков у контрабандиста (видео)

 6 февраля, 15:21
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Розовая мышь послужила контейнером для наркотиков у контрабандиста (видео)
фото из видео гу мвд

В Новосибирске задержали иностранца, перевозившего наркотики в контейнерах для еды и в плюшевой игрушке, узнал корреспондент Сиб.фм 6 января из сообщения пресс-службы региональной полиции.

Сотрудники регионального наркоконтроля с помощью спецназа задержали 25-летнего гражданина страны ближнего зарубежья. Мужчину подозревали в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Во время досмотра в машине контрабандиста нашли несколько пакетиков с героином.

«При обыске в арендованном гараже, расположенном в Калининском районе Новосибирска, обнаружено более 400 граммов того же вещества. Часть свёртков были спрятаны в ёмкостях для хранения продуктов, часть — в мягкой игрушке», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наркотики были расфасованы на мелкие дозы для их дальнейшей продажи через тайники-закладки.

Задержанного заключили под стражу. В МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления части третьей статьи 30 и пунктов «а» и «б» части третьей статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору»).

Напомним, в марте 2017 года сотрудники полиции задержали в аэропорту Иркутска 24-летнего жителя области, который пытался незаметно пронести на борт самолёта партию гашиша под видом конфет.

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