В Кузбасском психоневрологическом интернате устранили провоцирующую рак радиацию

Психоневрологический интернат в Мариинске Кемеровской области через суд устранил в одном из помещений повышенную активность изотопов радона, приводящих к онкологическим заболеваниям, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения Мариинского суда.

12 декабря 2017 года специалисты Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора проверяли психоневрологический интернат. Специалисты обнаружили в одном из помещений повышенную среднегодовую эквивалентную равновесную объёмную активность изотопов радона (при допустимом уровне 200 Бк/м³ выявлено 224,8 Бк/м³). Это создавало угрозу здоровью проживающих и работников учреждения.

Продукты распада радона, попадая в лёгкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы. Они поражают клетки эпителия и вызывают в лёгочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку лёгких. Альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкоза.

«Продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную и иммунную системы человека, вызывая сбои в его жизнедеятельности и могут привести к мутации клеток организма», — сообщает пресс-служба Мариинского суда.

Выявленное повышенное содержание радона является нарушением норм Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также норм радиационной безопасности. За такое правонарушение привлекают к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ.

29 декабря 2017 года Мариинский городской суд приостановил деятельность опасного помещения учреждения на 90 суток.

23 января психоневрологический интернат устранил нарушения. Директор учреждения обратился в суд с ходатайством, и 26 января с организации досрочно сняли исполнение административного наказания.

Напомним, что в апреле 2017 года из-за радиации закрыли кинотеатр в Кузбассе.