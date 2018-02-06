 

В Кузбасском психоневрологическом интернате устранили провоцирующую рак радиацию

 6 февраля, 17:48
были упомянуты
подходящие темы
В Кузбасском психоневрологическом интернате устранили провоцирующую рак радиацию
фото с сайта pixabay.com

Психоневрологический интернат в Мариинске Кемеровской области через суд устранил в одном из помещений повышенную активность изотопов радона, приводящих к онкологическим заболеваниям, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения Мариинского суда.

12 декабря 2017 года специалисты Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора проверяли психоневрологический интернат. Специалисты обнаружили в одном из помещений повышенную среднегодовую эквивалентную равновесную объёмную активность изотопов радона (при допустимом уровне 200 Бк/м³ выявлено 224,8 Бк/м³). Это создавало угрозу здоровью проживающих и работников учреждения.

Продукты распада радона, попадая в лёгкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы. Они поражают клетки эпителия и вызывают в лёгочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку лёгких. Альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкоза.

«Продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную и иммунную системы человека, вызывая сбои в его жизнедеятельности и могут привести к мутации клеток организма», — сообщает пресс-служба Мариинского суда.

Выявленное повышенное содержание радона является нарушением норм Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также норм радиационной безопасности. За такое правонарушение привлекают к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ.

29 декабря 2017 года Мариинский городской суд приостановил деятельность опасного помещения учреждения на 90 суток.

23 января психоневрологический интернат устранил нарушения. Директор учреждения обратился в суд с ходатайством, и 26 января с организации досрочно сняли исполнение административного наказания.

Напомним, что в апреле 2017 года из-за радиации закрыли кинотеатр в Кузбассе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Стратегическое мышление

 30 января, 14:48 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Позаботьтесь о грамотном оформлении стратегии развития и спите спокойно: управляющий юрфирмой объясняет, как это работает.
 15.12.2017, 12:46 • интервью

Двойной голландский метод

Гинеколог Людмила Пивень — о том, как надо предохраняться подросткам, если они начали половую жизнь, и почему врачам важно проводить лекции

Занимательная судебная арифметика

 1.12.2017, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 31 января, 11:14 • новость

Начальник бердского МВД с дочерью попали под следствие за мошенничество

Начальник отдела полиции города Бердска в Новосибирской области предположительно обманом купил муниципальную землю в сговоре с дочерью, оба стали фигурантами уголовного дела.
присоединяйтесь!
    