 

Житель Алтайского края погиб при пожаре в Доме афганцев

 6 февраля, 15:22
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Житель Алтайского края погиб при пожаре в Доме афганцев
фото с сайта гу мчс россии по алтайскому краю

Пожар в региональном отделении Союза ветеранов боевых действий унёс жизнь человека, следователи проводят доследственную проверку, выясняют причины произошедшего, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального управления следственного комитета 6 февраля.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть МЧС в 6:30. На Комсомольском проспекте загорелось здание, в котором располагались отделение Союза ветеранов боевых действий и военно-исторический отдел Краеведческого музея. На тушение пожара привлекались 42 человека личного состава МЧС и 14 единиц техники.

«В связи с тем, что здание с пустотными перекрытиями огонь быстро распространился на второй этаж и чердачное перекрытие. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю на сайте ведомства.

Во время тушения огня спасатели обнаружили на втором этаже мужчину без признаков жизни. К расследованию подключились следователи.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и личность погибшего», — сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Здание, в котором произошёл пожар, имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1907 году, в нём располагалась городская больница.

Напомним, в январе число пожаров в Новосибирской области возросло в четыре раза; на борьбу с участившимися возгораниями в муниципалитеты региона были направлены силы областного МЧС.

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