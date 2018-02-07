60 тонн лука из Казахстана не пустили в Новосибирскую область

Инспекторы новосибирского Россельхознадзора задержали три партии казахстанского репчатого лука без маркировки, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

60 тонн лука задержали на фитосанитарном посту «Карасук». Овощ везли на автомобиле из Республики Казахстан.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии подконтрольной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортёре и/или реэкспортёре», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз репчатого лука на территорию Российской Федерации был запрещён. Овощи возвращены обратно в Казахстан.

Напомним, в мае 2017 года новосибирский Россельхознадзор отправил обратно в Среднюю Азию 145 тон овощей и черешни.