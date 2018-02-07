 

Актёры «Глобуса» прочитают пьесу о первом разе

 7 февраля, 14:24
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Актёры «Глобуса» прочитают пьесу о первом разе
фото маргариты мендель

Пьесу американского драматурга Кена Дейвенпорта о важном, но далеко не волшебном событии в жизни каждого человека прочитают после Дня святого Валентина в гостевой «Глобуса» актёры труппы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте театра 7 февраля.

«Мой первый раз» наделал много шума в США, когда известный бродвейский продюсер Кен Дейвенпорт собрал несколько историй реальных людей о своём первом сексуальном опыте с сайта www.myfirsttime.com и написал на их основе театральную пьесу. За пять лет произведение было поставлено более, чем в 20 странах.

«В определённый момент вашей жизни вам придётся впервые заняться сексом.

Но если мы все проходим через это, как получается, что мы об этом совсем не говорим? Именно поэтому я и написал „Мой первый раз“ — для того, чтобы люди начали говорить об этом важном событии, которое многими задумывается как нечто идеальное, а в результате оказывается далеко не волшебным», — высказался Кен Дейвенпорт о своей пьесе.

15 февраля в 20:00 откровенную пьесу американца Дейвенпорта для зрителей старше 18 лет прочитают Максим Гуралевич, Никита Зайцев, Марина Кондратьева, а также приглашённая актриса Алёна Дербенцева. Постановщиком читки стал артист «Глобуса» Владимир Дербенцев.

Напомним, в декабре 2017 года на сцене театра «Глобус» показывали свои постановки участники Международного рождественского фестиваля искусств — московский театр «Сатирикон», санкт-петербургский театр «Мастерская» и Государственный академический театр имени Моссовета.

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