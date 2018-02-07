Домработница ограбила беспомощного инвалида в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска задержали 37-летнюю домработницу, подозреваемую в ограблении одинокого инвалида, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения пресс-службы регионального МВД.

6 февраля мужчина сообщил в полицию, что его ограбили. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что хозяин дома, 61-летний инвалид, живёт один.

Мужчина нашёл через знакомых женщину, которая помогала ему по хозяйству. В тот злополучный день домработница пришла к нему пьяной и заявила, что забирает его стиральную машинку.

Злоумышленница с подельником воспользовались тем, что хозяин дома не может ходить, и увезли стиральную машину стоимостью более 20 тысяч рублей на санях. Своему приятелю женщина солгала, что техника принадлежит ей.

«В течение нескольких часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий 37-летняя ранее судимая за кражу жительница Заельцовского района была задержана полицейскими. Стиральную машинку оперативники изъяли и вернули потерпевшему», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в декабре 2017 года полиция Новосибирска разыскивала женщин, которые похитили 900 тысяч рублей у пожилых людей.