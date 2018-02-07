 

Домработница ограбила беспомощного инвалида в Новосибирске

 7 февраля, 17:20
были упомянуты
подходящие темы
Домработница ограбила беспомощного инвалида в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Дзержинском районе Новосибирска задержали 37-летнюю домработницу, подозреваемую в ограблении одинокого инвалида, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения пресс-службы регионального МВД.

6 февраля мужчина сообщил в полицию, что его ограбили. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что хозяин дома, 61-летний инвалид, живёт один.

Мужчина нашёл через знакомых женщину, которая помогала ему по хозяйству. В тот злополучный день домработница пришла к нему пьяной и заявила, что забирает его стиральную машинку.

Злоумышленница с подельником воспользовались тем, что хозяин дома не может ходить, и увезли стиральную машину стоимостью более 20 тысяч рублей на санях. Своему приятелю женщина солгала, что техника принадлежит ей.

«В течение нескольких часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий 37-летняя ранее судимая за кражу жительница Заельцовского района была задержана полицейскими. Стиральную машинку оперативники изъяли и вернули потерпевшему», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в декабре 2017 года полиция Новосибирска разыскивала женщин, которые похитили 900 тысяч рублей у пожилых людей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Сделай мне «Яйца Сталина»

 6 февраля, 15:39 • колонка
Сергей Горобец
профессиональный бармен
Маньяки с опасными бритвами полосуют людей на танцполах, пьяные красотки лезут целоваться, раковые больные изливают душу. Работа бармена — далеко не самая спокойная. Во всемирный день бармена байками делится Сергей Горобец из бара «113».
 18 января, 12:24 • статья

«Боярышник»: Послевкусие

«Царская охота», «Белая берёза», «Пшеничная», «Финское серебро» и, конечно, «Боярышник» — где через год после смертельного отравления 76 человек асоциальные жители иркутского района Ново-Ленина разживаются «фанфуриками».
 28.12.2017, 15:12 • статья

Едут фуры, едут мимо

Какая часть рынка алкоголя находится в тени, что происходит с производителями пива и на что влияет акциз.
самое популярное
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
присоединяйтесь!
    