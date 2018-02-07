«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 6 февраля около остановки «Ипподромская» на улице Гоголя прямо на ходу отвалилась задняя дверь автобуса. «С ветерком» пассажиры проехали почти 20 метров, а затем водитель остановился, чтобы устранить проблему.

«Ему это удалось: мужчина пристроил дверь обратно в проём, после чего заблокировал её и дальше продолжил движение автобуса», — сообщают очевидцы в группе «АСТ-54».

Но на этом «дверепад» не прекратился: днём 7 февраля дверь отвалилась от маршрутки на остановке «ПКиО „Берёзовая роща“». Как рассказали очевидцы, водитель сначала подумал, что дверь просто вылетела, и хотел вставить её на место. Однако поломку не получилось так просто устранить, и мужчине пришлось высадить пассажиров на остановке.

Напомним, в январе пассажиры толкали заглохший автобус в Новосибирске.