 

Глава государства прибыл в Красноярск с рабочим визитом

 7 февраля, 12:09
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Глава государства прибыл в Красноярск с рабочим визитом
фото с сайта politikus.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск около восьми утра; в рамках рабочего визита он планирует проверить подготовку к Универсиаде-2019 — посетить спортивные объекты и провести совещание по организационным вопросам, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений красноярских СМИ 7 февраля.

Приближение президента жители Красноярска почувствовали ещё в аэропорту. Пассажирам нескольких рейсов пришлось помёрзнуть в открытых самолётах, так как аэровокзал и перрон на время прибытия Путина закрыли, и сотрудники не смогли откатить трапы и запереть двери. Возмущённые заминкой пассажиры высказали своё возмущение в соцсетях.

«Сами-знаете-кто закрыл аэропорт в Красноярске, а тут в самолёте велоактивисты из Красноярска и Иркутска, и они негодуют!!! Заставили закрыть окна с одной стороны самолёта, время вылета неизвестно, двери закрыть не могут — трапы не успели откатить», — написала в Twitter пользователь Мария Быстрова.

На площади перед краевым правительством президента с утра ждут обманутые дольщики. По их словам, митинговать они не планируют, но «собраться и поехать туда, где будет выступать или проезжать президент», хотят.

В президентском кортеже Путин планирует происнпектировать ход строительства объектов Универсиады-2019, посетить Сибирский федеральный университет, спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» и побывать в горнолыжном комплексе «Николаевская сопка».

В завершение визита Владимир Путин собирается осмотреть новый терминал аэропорта.

Напомним, завтра Владимир Путин приедет в Новосибирск в статусе кандидата в президенты.

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