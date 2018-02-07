Многодетный отец из Новосибирска погиб, но спас жизнь побратиму в США

Турист из Новосибирска Антон Камаев был смертельно ранен шальной пулей на отдыхе, мужчина стал посмертным донором для четырёх человек, узнал 7 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения 5 EYEWITNESS NEWS в Сент-Пауле, США.

35-летний Антон Камаев из Новосибирска спас жизнь 35-летнему Джону Бонду из Миннеаполиса — города-побратима сибирского мегаполиса. Американский телеканал штата Миннесота показал сюжет с заголовком «Из России с любовью».

Новосибирский строитель Антон Камаев путешествовал в США как турист, но был смертельно ранен случайной пулей во время уличной перестрелки в Питтсбурге 19 декабря.

«Врачи боролись за жизнь Антона и шанс вернуть его был в первые сутки. Но так как пуля попала ему в голову и перебила главную артерию, он скончался от кровотечения через четыре дня», — рассказал друг погибшего Владимир Шляхтин.

Врачи констатировали смерть мозга у случайной жертвы перестрелки. Семья погибшего сибиряка приняла решение пожертвовать органы Антона ради спасения других людей.

Вскоре 35-летний Джон Бонд, восемь лет отслуживший в Национальной гвардии США штата Миннесота, получил почку донора. Через сутки после смерти Антона отец троих детей успешно прошёл пересадку.

Когда Джон проснулся, он начал выяснять, кем был его донор через Google. Оказалось, что оба они служили в армии, оба были отцами троих детей схожего возраста. Затем Джон получил ещё один подарок судьбы — шанс встретиться с женой человека, чьё донорство спасло ему жизнь.

«Когда Ольга вошла в комнату, её встретили Джон и его жена Эрин. Они обнимали друг друга — две женщины, чьи пути никогда не пересекались. Ольга потеряла мужа, а Эрин смогла сохранить своего за счёт донорства», — сообщило американское СМИ.

«Спасибо. Я молюсь за вас и ваших детей. Спасибо, что решились пожертвовать», — сказала Эрин, пока слёзы текли по её лицу.

Ольга ответила через переводчика.

«Ольга желает вам удачи. Она очень счастлива, и Антон очень рад помочь тебе», — передал переводчик.

«Эта столь редкая связь появилась из-за страшной и случайной трагедии, но она объединила две семьи из противоположных полушарий благодаря любви», — считает автор материала Билл Ланн.

Напомним, что в октябре 2016 года первую родственную пересадку почки провели в Красноярске.