 

Новосибирские акционеры пожаловались Владимиру Путину на несправедливое решение суда

 7 февраля, 17:22
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Новосибирские акционеры пожаловались Владимиру Путину на несправедливое решение суда
Фото с сайта wikipedia.org

Акционеры ОАО «Электроагрегат» написали письмо Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в судебном деле, где новосибирского девелопера приговорили к трём годам заключения под стражу, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из копии письма.

Группа акционеров ОАО «Электроагрегат» обратилась к Владимиру Путину с жалобой на несправедливое, по их мнению, судебное решение. В декабре 2017 года руководителю ГК «Новоград» Евгению Грибову вынесли приговор в виде заключения под стражу на три года за заключённую им сделку. В письме заверяют, что ранее шесть судов, в том числе и Верховный, признали эту сделку законной.

По версии следствия, бизнесмен купил одно из зданий завода «Электроагрегат», но так и не произвёл за него оплату в сумме около 80 млн рублей. Спустя полгода руководители завода начали разбирательство по этому делу. Евгений Грибов предъявлял в каждом арбитражном разбирательстве расписки покупателей и расходно-кассовые ордера, также были и свидетели сделки.

«Ситуация, когда руководитель завода, продав имущество, лишь спустя шесть месяцев „обнаруживает“, что где-то забыл около 80 млн рублей, объясняет абсолютно всё в этой истории.

Любому здравомыслящему человеку — но, к сожалению, не суду», — рассуждают в письме к президенту.

Сейчас акционеры ОАО «Электроагрегат» ожидают рассмотрения апелляции приговора Грибову, которое пройдёт 9 февраля 2018 года в Новосибирском областном суде. При этом они заявляют, что оставляют за собой право требовать вмешаться в ситуацию вокруг завода президента Владимира Путина.

«Уверены, что как глава правового государства и юрист по образованию вы можете оценить степень деградации судопроизводства в России, которую подтверждают подобные приговоры», — обращаются в письме к президенту акционеры.

Напомним, что 8 февраля Владимир Путин приедет в Новосибирск в статуте кандидата в президенты.

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