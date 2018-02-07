По идеальным дорогам Новосибирска проедет Владимир Путин (видео)

Дороги, мосты, тротуары и даже дорожные знаки привели в полный порядок в преддверии визита президента России Владимира Путина в Новосибирск, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

За минувшие сутки с 6 по 7 февраля дорожно-эксплуатационные управления и подрядные организаций вывезли с дорог 16 874 кубометра снега. В работе участвовало 556 единиц техники, в том числе 78 самосвалов. Департамент также сообщил, что в настоящее время подметают тротуары, пешеходные мосты и очищают дорожные знаки и катафоты.

Такую кропотливую работу не смогли не подметить пользователи соцсетей.

«Накануне визита президента: грейдер и два трактора чистят и без того чистый асфальт на Морском проспекте в Академгородке», — написал в сети Facebook житель Академгородка Артём Шершнев.

Другая жительница Новосибирска прокомментировала в группе «Нетипичный Новосибирск» в сети «ВКонтакте», что Владимира Путина, скорее всего, встретят с самолёта: стадион в Академгородке также тщательно прибирают. Кроме того, девушка рассказала, что даже местный магазин, находящийся напротив спортивной площадки, не будет работать 8 февраля.

Напомним, что 8 февраля Владимир Путин приедет в Новосибирск в статусе кандидата в президенты.