Радио Дача дарит по тысяче рублей внимательным слушателям
7 февраля, 14:53
фото предоставлено организаторами
На Радио Дача проходит проект под названием «1 000 и одна песня», в рамках которого у каждого жителя Новосибирска есть шанс заработать тысячу рублей, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов конкурса 6 февраля.
Для победы необходимо каждое буднее утро с 9 до 10 внимательно слушать Радио Дача и запоминать, какая композиция сегодня стала «песней дня».
До 18:00 эта песня обязательно прозвучит в эфире снова. Услышав повтор, нужно дозвониться по телефону
Генеральный партнёр проекта — санаторий «Родник Алтая».
Напомним, в акции «Главная кошка Новосибирска» объявлен четвёртый победитель.