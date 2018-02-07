 

Радио Дача дарит по тысяче рублей внимательным слушателям

 7 февраля, 14:53
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Радио Дача дарит по тысяче рублей внимательным слушателям
фото предоставлено организаторами

На Радио Дача проходит проект под названием «1 000 и одна песня», в рамках которого у каждого жителя Новосибирска есть шанс заработать тысячу рублей, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов конкурса 6 февраля.

Для победы необходимо каждое буднее утро с 9 до 10 внимательно слушать Радио Дача и запоминать, какая композиция сегодня стала «песней дня».

До 18:00 эта песня обязательно прозвучит в эфире снова. Услышав повтор, нужно дозвониться по телефону 362-07-80 и сообщить название песни дня и её исполнителя. Первый дозвонившийся получит тысячу рублей от Радио Дача.

Генеральный партнёр проекта — санаторий «Родник Алтая».

Напомним, в акции «Главная кошка Новосибирска» объявлен четвёртый победитель.

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