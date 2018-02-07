Спикер Совета депутатов Новосибирска сегодня отмечает 50-летний юбилей

7 февраля день рождения у председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, в адрес спикера горсовета поступают многочисленные поздравления его коллег, друзей, близких и знакомых.

Дмитрий Владимирович родился 7 февраля 1968 года в Иркутске, но вырос здесь, в Новосибирске. Окончил школу № 171 и поступил в Новосибирский электро-технический институт на специальность инженера-механика.

С 13 лет занимается каратэ. Со спортом связана значительная часть жизни: параллельно с учебой тренировался, неоднократно становился призером российских и международных соревнований.

С 1989 г.занялся тренерской работой. В 1992 г. по приглашению Всероссийской Федерации каратэ перешел на судейскую работу.

Является обладателем звания рефери Всемирной Федерации каратэ категории А.

С 1994 г. по 2012 г.г. являлся президентом спортивно-профессионального клуба «Успех», известного не только в России, но и за рубежом.

С 2002 г. по 2010 г. — Президент Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело».

В 2005 году Дмитрий Владимирович избран депутатом городского Совета Новосибирска четвёртого созыва, а в марте 2010 года избиратели вновь доверили право депутату Асанцеву представлять их интересы в Совете депутатов города Новосибирска. При этом на своём одномандатном округе в Кировском районе Дмитрий Владимирович показал один из самых лучших результатов в городе.

В четвёртом и пятом созывах Совета депутатов города Новосибирска — заместитель председателя Совета. С октября 2014 года — председатель Совета депутатов города Новосибирска.

Член Президиума политсовета Новосибирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется к поздравлениям и желает свершения больших надежд и светлых ожиданий, бравой работы и результативной деятельности, отличных идей и огромной пользы, искреннего уважения и благополучия.

