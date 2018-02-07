Установили возраст убитого в новосибирском сквере мужчины

Утром 7 февраля был найден труп мужчины с колото-резаными ранениями в Нарымском сквере Новосибирска, сообщил корреспонденту Сиб.фм представитель регионального следственного комитета Михаил Третьяков.

Сообщение о нахождении тела мужчины в Нарымском сквере поступило в МВД 7 февраля в 8:30. На место происшествия выехали оперативники и сотрудники следственного комитета. По предварительным данным, труп был обнаружен в 5:30.

Как сообщил Михаил Третьяков, погибшим оказался мужчина в возрасте 45-50 лет. На теле были обнаружены колото-резаные ранения на различных частях дела.

«Следователи совместно с полицией устанавливают личность потерпевшего. Думаю, завтра она уже будет установлена. Также назначены все необходимые экспертизы», — сообщил представитель следственного комитета.

По факту смерти было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, в декабре 2017 года суд отправил за решётку на 18 лет жителя Новосибирска за убийство ветерана ВОВ.