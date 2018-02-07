 

За продажу амфетамина в колонии сотрудник ФСИН ответит перед законом

 7 февраля, 19:16
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За продажу амфетамина в колонии сотрудник ФСИН ответит перед законом
фото с сайта freecity.lv

Младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии № 3 планировал продать наркотики осуждённому, пользуясь своим служебным положением, но попрощался со службой и стал фигурантом уголовного дела, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте региональной прокуратуры 7 февраля.

На скамью подсудимых 24-летний сотрудник колонии попал после неудачных поисков дополнительного дохода. В ноябре 2017 года сотрудники отдела собственной безопасности ИК-3 при личном досмотре обнаружили и изъяли у инспектора свёрток с 0,85 грамма амфетамина.

По версии следствия, молодой человек собирался продать наркотики осуждённому, отбывающему наказание в учреждении. Из органов уголовно-исполнительной системы уволенный младший инспектор попал под следствие.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. „б“, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере, совершённый в исправительном учреждении лицом с использованием служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам“)», — указано в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

На время следствия подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2017 года полицейские задержали учительницу иностранных языков, делавшую «закладки» с наркотиками под Новосибирском.

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